وقع تحالف شركتى IMS للتطوير العقارى ووينفسيتور للاستثمار والتطوير العقارى، عقد شراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير – إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال- لتطوير مشروع كابيلا ريزيدنس بمنطقة المعراج السفلى فى المعادى.

وقال الدكتور هشام إبراهيم العضو المنتدب لشركتى IMS للتطوير العقارى ووينفسيتور للاستثمار والتطوير العقارى، إن الشراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير تأتى ضمن خطتنا التوسعية فى عقد شراكات متنوعة لإطلاق عدة مشروعات سكنية متكاملة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل خطة الدولة التنموية لتطوير وإنشاء عدد من المدن الجديدة التى تسهم فى زيادة رقعة المعمور من 7% إلى 14%.

وأوضح أن الشراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير من خلال توفير الأرض المقام عليها الأرض مقابل جزء من الإيرادات، فيما تقوم شركتى IMS للتطوير العقارى ووينفسيتور للاستثمار والتطوير العقارى، بأعمال التسويق والتنفيذ والبيع بالإضافة إلى جزء إدارة المشروع بعد الانتهاء منه.

وأشار إلى أن المشروع فى منطقة المعراج السفلى فى المعادى، على بعد دقائق من محور حسب الله الكفراوى الرابط بين المعادى والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأوتوستراد مما يجعله قريب من كل المناطق والخدمات، ويتم تنفيذ المشروع على مساحة 9227 مترا مربعا، عبارة من 15 عمارة سكنية- بواقع 280 وحدة- تتكون من جراج ودور أرضى و4 أدوار متكررة، بمساحات تبدأ من 85 مترا مربعا إلى 187 مترا مربعا، منوها أن الشركة انتهت من تراخيص البناء اللازمة، وجار الحصول على الموافقات من الجهات المعنية لإصدار تصريح الحفر، على أن يتم البدء فى أعمال الحفر والإنشاءات خلال الربع الثانى من العام الجارى.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة النصر للإسكان والتعمير، على دعم الحكومة لقطاع التطوير العقارى، وتوفير البنية الأساسية، والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص فى مجال التنمية العمرانية، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على الشراكة فى تنمية تطوير الأصول وتعظيم العوائد منها.

وأوضح «عبد المقصود»، أن هناك فرصًا استثمارية كثيرة لدى شركات قطاع الأعمال العام تتمثل فى المشروعات العقارية والأراضى التابعة لشركات الإسكان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن عام 2025 سيشهد تعزيز التعاون مع القطاع الخاص فى العديد من المشروعات فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار إلى أن التعاون مع شركتى IMS للتطوير العقارى ووينفسيتور للاستثمار والتطوير العقارى لإطلاق مشروع كابيلا ريزيدنس Capella Residence، يأتى ضمن خطة عمل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى استغلال أصول الشركة بالشكل الأمثل وتنميتها وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها فى ظل ما يمتلكه القطاع الخاص من تكنولوجيا وسيولة وخبرات.

وأكد أن خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة فى شركات قطاع الأعمال العام مميزة للغاية وهناك طلب كبير على التعاون مع شركة النصر للإسكان والتعمير، وذلك فى إطار العمل على استغلال هذه الأصول المتاحة للشركة فى مجالات متنوعة ومميزة للغاية، مشيرا إلى أن نتيجة التعاون المثمر مع القطاع الخاص سيكون له أثر إيجابى فى إحداث التنمية المستهدفة من الحكومة وتوفير فرص عمل جديدة عبر القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنشيط السوق وجذب استثمارات أجنبية جديدة، مما يسهم فى أحدث تنمية مستدامة فى مصر خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال المهندس هشام هلال رئيس مجلس إدارة شركة كرايتيريا ديزاين جروب للاستشارات المعمارية والهندسية، إنه تم تحديد الأهداف الرؤى مع شركة IMS للتطوير العقارى فى تنفيذ مشروع بمواصفات عالمية من خلال تطبيق معايير الاستدامة والبناء الأخضر وتنفيذ معايير الأكواد المصرية والعالمية فى التصميم والإنشاء.