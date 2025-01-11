النقل: تقدم أعمال تشطيب محطة حدائق أكتوبر بالخط الأول من القطار السريع

كشفت وزارة النقل، عن تقدم أعمال تشطيب محطة "حدائق أكتوبر" بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة /العلمين /مطروح).

وأظهرت الصور، التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم السبت، استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة من الخارج، وإنشاء السلالم المؤدية من خارج المحطة إلى الرصيف والعكس، وتركيب الأسقف فوق أماكن الانتظار على رصيف القطارات.

وأوضحت الصور، تجهيز مسار القطارات وتمهيد الأرض استعدادا لتركيب القضبان الحديدية، واستكمال التشطيبات الداخلية للمحطة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع يمتد من السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوبا حتى العياط وشمالا حتى الإسكندرية والعلمين ومطروح، بطول حوالي 660 كيلو مترا.

وأضافت أن هذا الخط يتكون من 21 محطة (13 محطة قطار سريع ، و 8 محطة إقليمية)، بالإضافة إلى مركزا للتحكم والسيطرة.