رئيس جهاز الشروق يتابع أعمال رصف الطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة عمارات

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تابع المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، الأعمال الجارية لتنفيذ الطبقة الأسفلتية بالطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة عمارات ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات.

وتفقد عبد المقصود أعمال الرصف، والتي وصلت إلى مراحلها النهائية ببعض الطرق حول مركز الخدمات الرئيسي، مشددًا على رفع مخلفات أعمال التطوير بكامل نطاق المشروع.

كما وجه رئيس جهاز مدينة الشروق بالمتابعة الميدانية اليومية وتكثيف خطة العمل وتنفيذها على الوجه الأمثل لتحقيق الاستفادة من مشروع رفع كفاءة الطرق وأهمها تسهيل الحركة المرورية على المواطنين.