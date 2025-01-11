قامت شركة المطورون العرب القابضة بتسليم ما يقرب من 3,000 وحدة وتم استكمال أعمال وإجراءات تسليم عدد 4011 وحدة تدريجيا بإجمالى عدد وحدات 7011 وحدة خلال الأربع سنوات الماضية، مسجلةً بذلك نموًا بنسبة 79% مقارنةً بالفترة ذاتها التى سبقت عام 2020، وذلك بفضل إنفاق الشركة استثمارات على الأعمال الإنشائية لمشروعاتها المختلفة تقدر بحوالى 5.3 مليار جنيه.

وحرصت شركة المطورون العرب القابضة، على دفع وتيرة التنفيذ بمشروعات الشركة المختلفة سواء السكنية أو التجارية أو الطبية وكذلك بمختلف وجهات التطوير العقارى، فبالنسبة للمشروعات السكنية بغرب القاهرة، نجحت شركة المطورون العرب، فى تسليم ما يقرب 400 وحدة بمشروعى «نيووم أكتوبر» و«نيووم بيراميدز» خلال العام 2024 ليصل إجمالى عدد الوحدات المسلمة 1,975 وحدة فى الأربع سنوات الماضية. مما يعكس رؤيتها لتطوير مجتمعات متكاملة تلبى احتياجات السوق العقارية.

وفى شرق القاهرة، استطاعت شركة المطورون العرب القابضة تسليم ما يقارب من 1,463 وحدة فى الأربع سنوات الماضية، حيث تم تسليم وحدات سكنية فى نيووم كايرو وبالنسبة لبارك مول المركز التجارى المرفق بالمشروع تم تسليم 592 محلا. هذه بالإضافة إلى تسليم وحدات بمشروع «نيووم مستقبل سيتى»، وعيادات بمشروع «ميديكال هاب».

أما فى المشروعات الساحلية، تمكنت شركة المطورون العرب القابضة، من تسليم أكثر من 435 وحدة بمشاريعها المختلفة ليتجاوز إجمالى عدد الوحدات المسلمة 3000 وحدة فى الأربع سنوات الماضية، حيث تضم مشاريع الشركة فى الساحل الشمالى مشروع «سيا لاجون»، ومشروع «سيا مطروح»، ومشروع «سيا فيلاجيو».

وتمضى شركة «المطورون العرب القابضة»، مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق خططها التطويرية الطموحة، من خلال تنفيذ مشاريعها السكنية والتجارية والطبية بوتيرة متقدمة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة العالية. وتضع الشركة رضا وثقة عملائها فى صدارة أولوياتها، مما يساهم فى ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات فى قطاع التطوير العقارى بالسوق المصرية.

وبالتوازى مع خطط التسليم والتنفيذ، بلغت مبيعات الشركة فى التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2024، نحو 3.788 مليار جنيه، وبلغ مجمل الربح 542 مليون جنيه بنسبة نمو 176%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 225 مليون جنيه بنسبة نمو 251%.