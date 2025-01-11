أسيوط: استمرار تنفيذ خطة التوسع بالمدارس للقضاء على الكثافات المرورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة، وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل؛ لزيادة عدد الفصول وتخفيض الكثافة الطلابية بالفصول للحد المناسب وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب.

وأشار إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية بها تنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وكشف عن استمرار التوسع والاحلال الجزئي والكلي ببعض المدارس بالمراكز والقرى؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بالقرى البعيدة والأكثر احتياجا.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بأسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام الفرع تشرف على تنفيذ انشاء جناح توسع بمدرسة نوال يؤنس الإعدادية بمركز منفلوط، حيث يتم إضافة 15 فصلا دراسيا بتكلفة تصل إلى 11 مليونا و770 ألف جنيه؛ لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأكد العمل على إنهاء مراحل العمل والتنفيذ وفقا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة؛ لتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية، على أن يتم نهو الأعمال طبقا للجدول الزمني المقرر؛ لتقديم الخدمات ودعم العملية التعليمية في أسرع وقت ممكن.