سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية بدمياط

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية بدمياط.

وردت معلومات لقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن دمياط بمشاركة مفتشي قطاع الأمن العام مفادها تكوين كل من: سائق 54 عامًا سبق اتهامه في 10 قضايا "مخدرات، سرقة، ضرب"، وعامل 23 عامًا ابن الأول - مقيمين بدائرة قسم ثان المنصورة بالدقهلية، و عامل47 عامًا سبق اتهامه في 12 قضية "مخدرات، سرقة، إيصال أمانة"، وابن الثالث عاطل 24 عامًا سبق اتهامه في قضيتي "سلاح أبيض، ضرب" مقيمين بدائرة مركز بني عبيد بالدقهلية، تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية بإسلوب قص الأقفال بدمياط.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة الأول والثاني (سيارة ملاكي "ماركة شيفروليه، فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، مسدس صوت، وطلقتين، مقص حديدي)، وبحوزة الثالث والرابع( سيارة ربع نقل).

واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم 13 حادثًا بدوائر مراكز (فارسكور، الزرقا، كفر سعد) باستخدام السيارتين والمقص الحديدي.

وأضافوا بحيازتهم السلاحين لحماية نشاطهم الإجرامي، وتم بإرشادهم ضبط 18 رأس ماشية لدى عميليهما سيئ النية عامل 54 عامًا، مقيم بناحية غزالة دائرة مركز السنبلاوين بالدقهلية، و جزار 29 عامًا، مقيم بقصاصين الأزهار دائرة مركز أولاد صقر بالشرقية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.