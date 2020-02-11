أمير مرتضى: كارتيرون ليس مقيدا بالقائمة التي أعلنها الاتحاد الإفريقي للسوبر

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن إمكانية التعديل في قائمة الفريق للسوبر الإفريقي والتي أعلنها الاتحاد الدولي اليوم، الثلاثاء.

وأكد أمير مرتضى أن الفرنسي للفريق باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، ليس مقيدا بالقائمة التي أعلنها كاف بوجود 18 لاعب فقط في قائمة السوبر الإفريقي ضد الترجي.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «الاتحاد الإفريقي طلب إرسال قائمة تضم 18 لاعب فقط، لكننا طلبنا تأجيل الأمر حتى لا يتعرض لاعب للإصابة فيخرج من القائمة أو لأي ظروف أخرى».

وأضاف المشرف على الكرة في الزمالك: «في النهاية وافقنا على طلب كاف مع الحصول على خيار التبديل في القائمة المُعلنة التي ضمت 18 لاعبا إذا كان هناك لاعب غير لائق بدنيا أو مصاب».

وأتم: «يمكن لكارتيرون الاختيار بين 27 لاعب في الفريق الأبيض ضمن معسكره الحالي في قطر، ويمكن أن نستبدل لاعبين أو ثلاثة بتقرير طبي دون أي مشاكل».

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي يوم الجمعة في مباراة السوبر الإفريقي، والتي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة، إذ يشارك الزمالك بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية، فيما يشارك الترجي بصفته بطلا لدوري الأبطال.