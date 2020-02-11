هديل هلال

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لمحافظات الصعيد، قائلًا: «أنتم في القلب من مصر وفي قلب وعقل كل مصري وخاصة القيادة السياسية والحكومة»، وفقًا لتعبيره.

وقال في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه، اعتبارًا من 30 يونيو 2014، بزيادة محاور النيل التي تربط محافظات الصعيد شرقها بغربها، من أجل ربط المناطق السكانية بالمناطق الزراعية والصناعية ومناطق التنمية بشكل عام، فضلًا عن تسهيل حركة وتنقل الأهالي.

ولفت وزير النقل والمواصلات إلى تنفيذ الوزارة ثمانية محاور على النيل بمسافة تبلغ 25 كم بين كل محور والآخر، مشيرًا إلى أن تنفيذ المسافة شرط وتوجيه من الرئيس للمحاور على النيل من الجيزة وحتى أسوان.

https://youtu.be/wkKIsx-65YQ