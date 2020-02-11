مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 11/2/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة المقاولون العرب أمام بيراميدز في الدوري المحلي.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
المقاولون العرب أمام بيراميدز - الساعة 19:30 – On Sport HD
دوري أبطال آسيا:
سباهان اصفهان الإيراني أمام العين الإماراتي – الساعة 16:50 – beIN Sports HD 5
الشارقة الإماراتي أمام التعاون السعودي – الساعة 16:55 – beIN Sports HD 4
النصر السعودي أمام السد القطري – الساعة 17:15 – beIN Sports HD 1
كأس فرنسا:
بلفور أمام رين – الساعة 21:45 – beIN Sports HD 6