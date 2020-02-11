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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد الهادي
نشر فى : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 11:09 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 11:09 ص

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 11/2/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة المقاولون العرب‏ أمام بيراميدز في الدوري المحلي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

المقاولون العرب‏ أمام بيراميدز - الساعة 19:30 – On Sport HD

دوري أبطال آسيا:

سباهان اصفهان الإيراني أمام العين الإماراتي – الساعة 16:50 – beIN Sports HD 5

الشارقة الإماراتي أمام التعاون السعودي – الساعة 16:55 – beIN Sports HD 4

النصر السعودي أمام السد القطري – الساعة 17:15 – beIN Sports HD 1

كأس فرنسا:

بلفور أمام رين – الساعة 21:45 – beIN Sports HD 6


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