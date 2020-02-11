حبس عاطل بتهمة استئجار وحدة سكنية لتزوير العملة في الشرقية

أصدرت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاستئجاره وحدة سكنية وإدارتها لتزوير وتقليد العملة بدائرة المركز.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، باستئجار "محمود أ." 46 سنة، عاطل ولديه معلومات جنائية، وحدة سكنية وإدارتها لتزوير العملات النقدية الوطنية بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وتبين أن المتهم يزور فئتي 100 و200 جنيه، حيث يطبع العملات المزورة ويبيعها لعملائه من تجار العملة المُقلدة، وبمداهمة الوحدة المُشار إليها، جرى ضبطه وبحوزته "إسكانر ليزر" (طباعة)، ومكواة بخار، و4 عبوات حبر، منها عبوتين "أسود" وواحدة "أزرق" وواحدة أحمر، و11 عبوة صمغ، وعلبة مادة لاصقة "كولة"، وورق شفاف أبيض مُعد للطباعة، ورزمة ورق، و219 ورقة مطبوع على إحدى جانبيها فئة 200 جنيه "مُقلدة"، فيما جرى ضبط 55 ألف جنيه، منها 370 ورقة فئة 100 جنيه، و90 ورقة فئة 200 جنيه، جميعها مزورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.