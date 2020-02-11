حبس عاطل ضبط بحوزته 48 ألفا و500 جنيه «مزورة» بالشرقية

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بحيازة 48 ألفا و500 جنيه عملات وطنية مزورة.

وتلقى العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بمدينة العاشر من رمضان، يفيد بورود معلومات لرجال مباحث قسم شرطة أول العاشر، بقيادة الرائد أحمد الخولي، ومعاونه النقيب هشام نجم، مفاداها حيازة المدعو "محمود أ م" البالغ من العمر 25 عاما، عاطل لعملات وطنية مزيفة.

وتم ضبط المتهم وبحوزته 48 ألفا و500 جنيه، فئتي 100 و200 جنيه، جميعها مزورة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 714 إداري أول العاشر من رمضان لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.