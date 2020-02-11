محافظ الغربية يوجه بدراسة الاحتياجات الفعلية لوسائل المواصلات بالمحافظة

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بدراسة الاحتياجات الفعلية لوسائل النقل بالمحافظة ودعم الخطوط التي يوجد بها عجز بالسيارات من أجل توفير وسائل مواصلات مناسبة للمواطنين.

واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع الأول للجنة المواصلات اليوم الثلاثاء - موقف مرفق النقل الداخلي من حيث القوى التشغيلية ومخططات الصيانة..مطالبا بقيام لجنة من كلية الهندسة جامعة طنطا بتقييم حالة 118 حافلة ركاب بطنطا والمحلة الكبرى.

وأكد على أهمية توفير وسائل مواصلات مناسبة لمواطنين توفيراً للوقت والجهد أثناء التنقل من خلال تنظيم خطوط السير على مستوى المحافظة..مشددا على ضرورة توحيد تعريفة الركوب بين مرفق النقل والشركة الإنجليزية وسيارات الميكروباص بكل خط وإعلامها في أماكن واضحة على الحافلات.

من جانبه أكد نائب المحافظ أحمد عطا -خلال الاجتماع- على أهمية توحيد خطوط السير ومواجهة ظاهرة تقسيم الخطوط من قبل السائقين من أجل رفع المعاناة عن المواطن.

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