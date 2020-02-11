عباس: مواصلة الاحتلال والاستيطان لن يصنع أمنا وسلاما

توجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، برسالة إلى الشعب الإسرائيلي، قائلًا إن «مواصلة الاحتلال والاستيطان والسيطرة العسكرية على شعب آخر، لن يصنع أمنًا ولا سلامًا».

وأوضح «أبو مازن»، خلال كلمة له في مجلس الأمن لبحث خطة السلام الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن الطرفين ليس أمامهما سوى خيار واحد، متابعًا: «لنكون جيران وشركاء كل في دولته المستقلة وذات السيادة، ولنتمسك بهذا الخيار العادل قبل فوات الآوان».

وأشار إلى أن الصراع الفلسطيني ليس مع أتباع الديانة اليهودية، وأن المسلم الذي يقول إنه ضد اليهودي أو التوراة فقد كفر، ذاكرًا أنه ضد من يعتدي على فلسطين أي كانت ديانته.

وتعهد بـ«مواصلة مسيرة الكفاح التي قُدم من أجلها الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى من أجل إنهاء الاحتلال وتشييد الدولة الفلسطينية»، مؤكدًا أن «الشعب الفلسطيني لن يركع لأحد بدون حقه ولن يستسلم للاحتلال مهما طال الزمن».

ويبحث مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.