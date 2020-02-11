إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بملوي بالمنيا

فتحت صباح اليوم الثلاثاء، لجان الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا أبوابها في تمام الساعة التاسعة بين 6 مرشحين من أبناء الدائرة بـ85 مركزا انتخابيا، و 153 لجنة فرعية، وذلك على مدار يومي 11 و12 فبراير، وسط إقبال ضعيف.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خلال اجتماع موسع عقده مع الوحدة المحلية بمراجعة كافة التجهيزات النهائية بما يضمن إخراج العملية الانتخابية بشكل لائق، وممارسة الناخبين حقهم الديموقراطي بسهولة ويسر.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع خطة المديريات الخدمية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، للاستعداد للانتخابات التكميلية، موجهًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، والوحدة المحلية لمركز ملوي، وكذلك مديريات الخدمات والشركات والهيئات وجميع الجهات المنوطة بالعملية الانتخابية لمتابعة توزيع قوات التأمين ومتابعة سير الانتخابات وتلقي أي شكاوي والتعامل معها فورًا.

وتفقد اللواء وجدي زقزوق، رئيس مركز ملوي، عددا من المقار الانتخابية واللجان الفرعية لمتابعة مدى جاهزيتها، والتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وتمهيد وإنارة الطرق المؤدية للجان، ووضع الطرق البديلة، والوقوف على كافه المعوقات والمشكلات وإيجاد آليات لحلِّها وتلافيها، مع توفير كل السبل للتيسير على المواطنين للمشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس المركز، أن إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق الدائرة 444 ألفا و867 ناخبا، مقسمين على 85 مركزا انتخابيا، و153 لجنة فرعية موزعة كالآتي (79 مدرسة، 2 وحدة صحية، وحدة بقرية شعراوي، مجمع طبي بقرية دروة، 4 معاهد أزهرية، معهد الشهيد بقرية أم قمص، معهد فتيات أم قمص، المعهد الأزهري بقرية بني خالد، المعهد الابتدائي بقرية سان جرج).