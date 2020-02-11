كوريا الجنوبية ترسل طائرة ثالثة إلى مدينة ووهان الصينية لإجلاء رعاياها

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(د ب أ)

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها سترسل طائرة ثالثة لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وقال مسؤول حكومي في مؤتمر صحفي أن الطائرة الثالثة التي ستقل حوالي 170 شخصا من المواطنين الكوريين الجنوبيين وأفراد أسرهم الصينيين، من المتوقع أن تصل إلى مطار كيمبو الدولي في سول صباح يوم غد الأربعاء.

وستغادر الطائرة الثالثة مطار إنتشون الدولي متوجهة إلى مدينة ووهان مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال المسؤول إن الأشخاص الذين سيجري تمريرهم من خلال إجراءات الحجر الصحي من قبل الجانب الصيني، سيتمكنون من ركوب الطائرة.

وسبق أن أجلت كوريا الجنوبية عبر طائرتين 701 مواطن كوري جنوبي من مدينة ووهان إلى كوريا الجنوبية خلال يومي 30 و31 يناير الماضي.

ومن المنتظر أن يقيم الأشخاص القادمين من مدينة ووهان في معهد اللغات الكوري للدفاع التابع لجامعة القوات المشتركة العسكرية في مدينة إيتشون بإقليم كيونجكي لمدة 14 يوما تحت الحجر الصحي.