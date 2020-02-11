600 ألف جنيه لعلاج مؤمن زكريا

وافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب النادي الأهلي، بتخصيص مبلغ 600 ألف جنيه يتحملها النادي للمساهمة في علاج لاعب الفريق الأحمر مؤمن زكريا، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة القلعة الحمراء، دون مخالفة اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وكذا لائحة النشاط الرياضي، والعقد المبرم بين النادي واللاعب.

وكان الأهلي قد تقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مبلغ مالي من خزينة النادي لمؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب تم رفعه من قائمة الفريق للموسم الجاري.

وتحدث مؤمن زكريا أمس الإثنين، حيث رفض التعليق على تخصيص الوزارة لمبلغ مالي له بناء على طلب الأهلي، مؤكدًا أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية هو المتكفل بعلاجه.

الجدير بالذكر أن رفع اسم مؤمن زكريا من قائمة الأهلي يجبر إدارة النادي على عدم إمكانية منح اللاعب لمبلغ مالي بشكل مباشر، إلا بعد الرجوع للجهه الإدارية وأخذ موافقتها.