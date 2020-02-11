الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على الاستفادة من خبرات شركة بكتل الأمريكية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لنشاط الشركة العالمية في مصر وللتعاون القائم معها، مؤكدا حرص مصر على الاستفادة من خبرات الشركة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس ادارة شركة بكتل الأمريكية بريندان بكتل، على هامش "مؤتمر مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠٢٠" ، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي حرص مصر على الاستفادة من خبرات الشركة، ليس فقط في قطاع البترول والغاز، وإنما أيضا في قطاع النقل والتشييد في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجارية في ربوع مصر، وكذلك في مجال معالجة وتحلية المياه الذي يمثل أحد المجالات ذات الأولوية الحيوية في إطار استراتيجية الدولة لحسن إدارة وتعظيم مواردها المائية.

وأوضح رئيس شركة بكتل أن هناك طموحا كبيرا لدى الشركة لزيادة نشاطها ومشروعاتها فى مصر، مشيرا في هذا السياق إلى مشروع مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجاري التعاقد بشأنه مع وزارة البترول.

كما وجه بكتل التهنئة والتقدير للرئيس السيسي على ما لمسه شخصيا من جهود كبيرة للدولة المصرية خلال الأعوام الماضية والتي انعكست على كافة المجالات في مصر خاصة التنموية والاقتصادية، وكذلك البنية التحتية التي تتيح فرصا واعدة للاستثمار، وكذلك توطين الصناعات وفق توجهات الدولة المصرية.