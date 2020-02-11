بوينج تعلن أنها لم تتلق أي طلبية في يناير

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، الثلاثاء، أنها لم تتلق أي طلبية في يناير الماضي.

في المقابل، تلقت المنافسة الأوروبية إيرباص 274 طلبية للحصول على طائرات نقل خلال الفترة المشار إليها، ما يعني استمرار تفوق ايرباص على بوينج لتعاود ريادة السوق لأول مرة منذ سنوات مستفيدة من أزمة طائرات 737 ماكس التي لا تزال تؤثر بشكل كبير على نتائج الشركة الأمريكية.

وعلى صعيد تسليم الطلبيات، أعلنت بوينج، أنها سلمت 13 طائرة فقط منها ست طائرات طراز 787 دريملاينر.

وتأثرت نتائج بوينج بقوة بسبب قرار حظر طيران طرازها الأشهر 737 ماكس بعد وقوع حادثتين لطائرتين من هذا الطراز أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وسجل عدد الطلبيات لدى بوينج في العام الماضي تراجعا لأول مرة منذ 30 عاما بعد تجاوز عدد حالات إلغاء الطلبيات عدد الطلبيات الجديدة.

وتأمل بوينج في رفع الحظر عن تحليق طرازها الموقوف اعتبارا من منتصف العام الحالي.