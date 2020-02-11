مانشستر يونايتد يأمل توفير المقاعد القابلة للطي في ملعبه

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يأمل مسؤولو مانشستر يونايتد أن يوفر المقاعد القابلة للطي في ملعب أول ترافورد خلال هذا الموسم.

وطلب النادي، الفائز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 20 مرة، الحصول على إذان لتثبيت المقاعد القابلة للطي لما يقرب من 1500 مشجعا.

ويهدف الطلب، الذي تم تقديمه في ديسمبر الماضي، لاستبدال بعض المقاعد في الزاوية الشمالية الشرقية من الملعب.

وتم تأكيد هذه الأنباء خلال دقائق من الاجتماع الذي عقد يوم 31 يناير لمنتدى عشاق النادي.

وتعد المقاعد القابلة للطي طريقة آمنة لتحسين تجربة الجماهير، خاصة وأن الوقوف أمر شائع في الملاعب ذات المقاعد الكاملة.