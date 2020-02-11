السعودية تدعو إلى تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي وعدم وصوله إلى الجماعات الإرهابية.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية"واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، إن "المجلس استعرض تطورات الأوضاع عربيا وإقليميا ودوليا".

وشدد على المواقف الثابتة للمملكة تجاه ما يحقق الأمن والاستقرار العالمي، وتأكيدها خلال المشاركة في مؤتمر الأمن النووي بالعاصمة فيينا، ودعمها للقرارات الدولية في هذا المجال والتحقق من حماية الإنسان والبيئة".

وأكدت المملكة حرصها على أن يكون الأمن النووي، أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وقال الشبانة إن المملكة جددت دعوتها "للمجتمع الدولي لتعزيز جميع التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي، وإيلائه المزيد من الاهتمام الدولي في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، وانتشار الجماعات الإرهابية والميليشيات".