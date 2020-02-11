مدينة باليرمو الإيطالية تمنح الجنسية الفخرية لطواقم ثلاث سفن شاركت في إنقاذ مهاجرين

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(د ب أ)

منحت مدينة باليرمو الإيطالية الساحلية، يوم الاثنين، الجنسية الفخرية إلى طواقم ثلاث سفن شاركت في إنقاذ مهاجرين بالبحر المتوسط.

ومنح عمدة باليرمو، أورلاندو ليوليوكا، الجنسية الفخرية لقائدي وأفراد طاقم السفينة "ماري جونيو"، وهي سفينة إنقاذ تشغلها جمعية "مديتيرانيا" الخيرية الإيطالية، والسفينة "سي ووتش 3" التي تشغلها مؤسسة "سي ووتش" الألمانية الخيرية المعنية بالمهاجرين.

وذكرت سلطات مدينة باليرمو في بيان إن مالك سفينة "أكورسيو جيارتانو" وقائدها وطاقمها حصلوا أيضا على الجنسية الفخرية، بسبب توقفهم عن عملهم لإنقاذ المهاجرين العالقين.

وقال أورلاندو إن الجنسية تذهب إلى أشخاص "على الجانب الصحيح من التاريخ".