قال مصطفى علوش، قيادي سياسي بحزب المستقبل، «إن إالسبب الرئيسي الحتمي لانهيار لبنان على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي، هو وجود حزب الله»، لافتًا إلى أن كل المحاولات الهامشية التي تأتي من الحكومة الحالية، مثل البيان الوزاري الأخير، لم تؤدي إلى حل أي شيء، حتى خروج حزب الله.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن التغيير الحقيقي يجب أن يحدث من قبل المؤسسة القائمة في الدولة، من مجلس نواب والرئاسات القائمة، أو قيام ثورة شاملة تحقق تغيير وليس تدمير مثلما يحدث الآن، مشيرًا إلى أن حزب الله مكروه من قبل أغلب الدول العربية، لكن هناك صمتا كاملا من الدول العربية في موقفها من التظاهرات والمطالب اللبنانية.

وتابع أن بيان الوزارة، كان باهتًا ولا يحمل أي رؤية حقيقية، ولا يعطي أمل في تحقيق مطالب المتظاهرين، التي تتمثل في إنشاء حكومة لبنانية مستقلة، مؤكدًا أن تيار المستقبل لم يمنح الحكومة الثقة، حتى تأتي بتغيير حقيقي.

واندلعت اشتباكات صباح اليوم الثلاثاء، بين قوات الأمن اللبنانية ومتظاهرين، حاولوا إغلاق الطرق المؤدية إلى المجلس النيابي وسط بيروت؛ بهدف منع انعقاد جلسة تناقش البيان الوزاري للحكومة الجديدة، حيث من المقرر أن يتم إجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسن دياب، رئيس الوزراء.