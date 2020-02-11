جوارديولا: لم أشعر أبدا أنني الأفضل في العالم

يرى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه ليس المدرب في العالم، مشيرًا إلى أن امتلاكه لاعبين استثنائيين هو السبب وراء فوزه بالعديد من الألقاب.

وقال بيب في تصريحات لموقع «football daily» عندما سئل عن كونه أفضل مدرب في العالم في الوقت الحالي: "لقد كنت الأفضل، ما هو المدرب الأفضل؟!، أنا لا أعلم".

وأضاف: "لم أشعر أبدا أني المدرب الأفضل في العالم، حتى عندمًا كنت في برشلونة وحققنا 6 ألقاب متتالية في موسم واحد، أنا أفوز بسب امتلاكي لاعبين استثنائيين في نادٍ كبير".

وتابع بيب: "هناك مدربين لا يصدقون، لا يمتلكون مثل هؤلاء اللاعبين ولا هذا النادي الكبير، أنا مدرب جيد ولست الأفضل، لن أفوز إذا أعطيتني فريقًا ليس كمانشستر سيتي".