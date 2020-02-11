الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الزمالك

أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى الإمارات؛ لمواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم ٢٠ من الشهر الجاري.

وتقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات يوم ١٧ من الشهر الجاري، على أن تكون العودة في اليوم التالي للمباراة.

وفاز الأهلي على فريق طلائع الجيش أمس الاثنين بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.