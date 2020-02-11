في 11 فبراير عام 1952 ولد المطرب عمر فتحي الذي لم يترك وراءه تاريخ طويل من الأعمال الغنائية أو يحصل على نصيب من الأدوار السينمائية بشكل ملحوظ، ولكنه استطاع في السنوات القليلة التي عمل فيها، حتى وفاته، أن يكون خطوة من خطوات تغير شكل الأغنية في فترة جيل الوسط.

ظهر عمر فتحي في نهاية السبعينيات كلون غنائي جديد وفي مرحلة فنية صعبة غاب فها عمالقة الغناء العربي «أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وفريد الأطرش».

وكانت الساحة الغنائية تعاني من تقلبات وأصوات جديدة مثل هاني شاكر، وعماد عبدالحليم.

وكان هاني شاكر ذو طابع محدد ورومانسي إلى حد كبير وقت ظهوره، بينما عماد عبدالحليم، فهو الابن الفني لعبدالحليم حافظ، تبناه العندليب ماديًا وفنيًا وساعده على الظهور، ولم يستطع الخروج عن صورة ونمط العندليب بشكل كبير.

ويعد هذا ما منح عمر فتحي الاختلاف والتميز فهو صاحب روح مرحة ومبهجة، وظهر ذلك في الموسيقى والكلمات التي كان يطرحها على الجمهور.

ويقول الناقد طارق الشناوي في تصريحات تلفزيونية سابقة: "إن المطرب عمر فتحى غير ملامح المطرب خاصة أنه جاء في فترة أواخر السبعينيات، وجاء بعده المطربون قلدوا فكره وطريقته، ليس في الصوت أو الغناء ولكن في فكرة الظهور العصري وطريقة تصوير الأغاني، فهو كسر شكل المطرب".

وأكمل: "عادة المطرب عندما يبدأ غناء يحاكي من قبله لكن عمر فتحي أراد أن يكون نفسه".

ومن مميزات عمر فتحي الغنائية تقديمه للاستعراض واهتمامه به خلال مسيرته القصيرة، ويتضح ذلك من خلال مشاركة عمر للفنانة الاستعراضية شيريهان في فوازيرها "ألف ليلة وليلة – عروس البحور"، وكانت أيضًا شريكته في المسلسل التلفزيوني الغنائي "الليل والقمر" المأخوذ عن القصة الشهيرة حسن ونعيمة.

وكانت فوازير ألف ليلة وليلة عروس البحور عبارة عن اسكتشات غنائية تحكي الفزورة المطروحة على المشاهدين.

وشارك عمر فتحي في أغلب حلقات الفوازير، وظهر أيضًا في حلقات أخرى محمد الحلو وعمرو دياب، ولكن عمر كان صاحب العدد الأكبر من الأغنيات في المسلسل.

وكانت مسيرته قصيرة على الشاشة فلم يقدم غير فيلم سينمائي واحد وهو "رحلة الحب والشقاء"، وشارك في 4 مسلسلات تلفزيونية من نهاية السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات.

ومن أبرز الاستعراضات التي شارك فيها بصوته كان استعراض "عجبًا لغزال" والذي قدمته فرقة رضا، وكانت بطلته الراقصة الاستعراضية فريدة فهمي.

وعمر فتحي أحد ملامح فترة مضت في حقبة السبعينيات لذلك لم يكن غريبًا أن يذكره الناقد محمود عبدالشكوري في كتابه "كنت صبياً في السبعينيات" كصوت كان من أصوات ذاكرة الطفولة التي يروي عنها في هذا الكتاب.

وقال: "كان هناك مواهب فردية تحاول إثبات نفسها، عمر فتحي صوت شاب جميل يقدم أغنيات خفيفة ظهر في مسلسل غنائي من إخراج فتحي عبدالستار بعنوان سفينة العجائب، وكان الأخير عملًا متواضعًا تدور أحداثه في سفينة وتتخلله أغنيات كثيرة لا توجد دراما تقريبا بل أغنيات متباعدة، وكان عمر يمثل في المسلسل ولكنه لفت الانتباه بلون خاص لا يقلد أحداً".

وانتهت حياة عمر سريعًا وتوفى في ديسمبر عام 1986، ويقول أنيس منصور في كتابه "كائنات فوق": "مات عمر فتحي وكان ألطف وأظرف المطربين في جيله".