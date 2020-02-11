الغندور: ركلتا جزاء الزمالك والإسماعيلي صحيحتان

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بعدما أثارا الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، علق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد، على ركلتي جزاء فريقي الزمالك والإسماعيلي، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف أمس.

وأوضح الغندور، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "ركلتا جزاء الإسماعيلي والزمالك صحيحتان، لكن هدف الإنتاج الحربي في مباراة المقاصة تسلل".

وواصل: "لن أحسب نسبة أخطاء الحكام في الدور الأول، وراض عن أداء التحكيم بنسبة 75%".

واختتم: "السوبر المصري في الإمارات سيشهد تطبيق تقنية الفيديو لكن بطاقم تحكيم إماراتي".

يذكر أن مباراة السوبر يلتقي خلالها الأهلي ضد الزمالك يوم 20 من فبراير الحالي في الإمارات.