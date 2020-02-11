سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت الخرائط المناخية المفصلة لقارة أوروبا ترجيحا أكيدا بوقوع كوارث من فيضانات وجفاف وحرائق نهاية القرن الحالي إذا لم تواجه بخطط بيئية صحيحة.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن وكالة البيئة الأوروبية أنه بارتفاع سطح المياه بمعدل متر نهاية القرن الحالي فستختفي 90% من مساحة مدينة هول الإنجليزية تحت المياه.

وأضافت الوكالة إن مدن إنجليزية مثل نورويتش ومورجات وساوثند فسينغمر 40% من مساحتها الحضرية تحت المياه بنفس التاريخ المستقبلي.

وبخصوص المدن الهولندية المطلة على بحر الشمال مثل "هيج ونوتردام ولايدن"، فإذا استمر ارتفاع درجات الحرارة لبين 4 و6 درجات مئوية بفعل الاحتباس الحراري الناجم عن التلوث الصناعي فستحدث هناك فيضانات ترفع مستوى سطح البحر مترا واحدا، مع العلم بأن هولندا ليس لديها أي تجهيزات مسبقة للتعامل مع فيضانات.

وعلى النقيض فمن المتوقع أن ترتفع نسب التصحر في دول إسبانيا وفرنسا والبرتغال وتواجه بعض المناطق بتلك الدول احتمال تزايد الجفاف بضعفين ونصف المعدل الحالي.

ويأتي تزايد ظاهرة فصول الصيف الحارة في دول أوروبا لحدوث حرائق غابات أكثر كما حدث مع دولة السويد منذ عامين.

وإذا ارتفعت درجات حرارة المناخ الأوروبى 4 درجات مئوية فستكون كل من فرنسا ودول البلقان وجنوب ألمانيا والدول الواقعة بالدائرة القطبية عرضة لمستوى أعلى من حرائق الغابات، أما دول جنوب أوروبا فقد وصلت ذلك المستوى من قبل بمعدل خطير من الحرائق.

وبالنسبة لظاهرة السيول فإذا لم تنجح دول أوروبا بخفض درجتي حرارة مئويتين للمناخ عبر الإصلاحات البيئية من تقليل انبعاثات الغاز وما شابه فستكون المناطق بوسط وشرق أوروبا امتدادا من مدينة براتيسلافا غربا وحتى يروسلافل شرقا ستصبح في خط وقوع السيول القوية خلال فصلي الخريف والشتاء.

وفي بعض مناطق الوسط والشرق الأوروبي يتوقع ارتفاع نسبة الأمطار الغزيرة لـ35% مايجعل المنطقة أقرب للمناخ الموسمي الشائع بدول إفريقيا وآسيا.

ورغم وجود تلك البيانات مسبقا عن مستقبل أوروبا المناخي إلا إنها المرة الأولي التي تنشر بها الوكالة البيئية خرائط مفصلة للكوارث المتوقعة لدرجة تتيح للمواطن البريطاني تكبير إحدى جوانب الخريطة ليتأكد إن بلدتي "هامرسميث وفولهام" الإنجليزيتين ستفقدا ثلث مساحتهما تحت المياه بحلول عام 2071.

ويقول بلاز كيرنيك، أحد خبراء المناخ بالوكالة البيئية الأوروبية إن الحاجة ماسة للتحرك السريع لأنه حتى بعد السيطرة على ارتفاع درجات الحرارة المتزايدة فسيبقى أثر غاز ثانى أكسيد لكربون علي البحار والذي سيسبب الفيضانات خلال العقود المقبلة.

وتطالب الوكالة البيئية الدول الأوروبية بالعمل على خطتين أولاهما سريعة بخفض درجات الحرارة عن المستوى الصناعي بنحو 3.5 درجات مئوية وذلك ما بين الـ3 إلى 13 عاما القادمين، والخطة الثانية بعيدة المدي للحفاظ على درجات الحرارة أقل بدرجتين من المستوى الصناع.