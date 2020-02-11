جيرهارد شرودر: استمرار ميركل كمستشارة بعد استقالتها من رئاسة الحزب «خطأ فادح»

أعرب المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر عن اعتقاده بأن المستشارة الحالية انجيلا ميركل ارتكبت "خطأ فادحا" ببقائها في منصبها كمستشارة بعد أن استقالت من منصبها كزعيمة للحزب المسيحي الديمقراطي.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في برنامج حواري اليوم الثلاثاء إن ميركل تسببت بهذا في خلق موقف يصعب السيطرة عليه " لأنه لم يعد من المعروف على وجه الدقة، من صارت سلطة القرار، المستشارة أم رئيسة الحزب".

ورأى شرودر أن ميركل أبقت بهذا على صنع القرار في يدها لأن انيجريت كرامب-كارنباور التي خلفتها في رئاسة الحزب المسيحي، لم تكن لديها الرغبة في هذا أو لم تكن لديها القدرة عليه " وأعتقد أن ثمة خطأ فادحا تم ارتكابه هنا".

يشار إلى كرامب-كارنباور أعلنت مساء أمس الاثنين على نحو مفاجئ في هيئة رئاسة الحزب تخليها عن الترشح لمنصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة عام 2021، كما أعلنت عزمها التخلي عن رئاسة الحزب، وجاءت هذه الخطوة على خلفية التداعيات التي نجمت عن انتخابات ولاية تورينجن.

وأبدى شرودر تعاطفه مع رئيس حكومة ولاية شمال الراين فيستفاليا، ارمين لاشت، لخلافة كرامب-كارنباور في رئاسة الحزب المسيحي، ورأى أن فريدريش ميرتس الرئيس الأسبق لكتلة التحالف المسيحي كان قد ارتكب خطأ خلال منافسته على رئاسة الحزب خلفا لميركل " كما أنه أظهر أنه يفتقر الحس لإجراء تطويرات داخلية في الحزب" واختتم كلامه بأن ميرست أظهر طموحا سابقا لأوانه.