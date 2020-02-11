وزيرة التعليم الألمانية: يجب دعم المعرفة بوسائل الإعلام لدى التلاميذ

دعت وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليتسك، إلى تحقيق المزيد من تعلم وسائل الإعلام في المدارس بألمانيا، وذلك بمناسبة "يوم الإنترنت الآمن" الموافق اليوم الثلاثاء.

وقالت كارليتسك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لابد من دعم الكفاءة المعرفية بوسائل الإعلام لدى التلميذات والتلاميذ بشكل قوي، وأوضحت قائلة: "لابد أيضا من مواصلة تدريب المدرسات والمدرسين بصفة خاصة في هذا المجال".

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنه غالبا ما يصعب التفرقة بين الآراء والحقائق في ظل سيل المعلومات اليومي على الإنترنت، وقالت: " الشخصيات المؤثرة والرموز يمكنهم تحويل دفة الآراء. الأطفال والمراهقون لايتوارد لأذهانهم غالبا فكرة الاستعلام بشكل نقدي والبحث عن وجهات نظر أخرى".

وأكدت وزيرة التعليم الألمانية أن بناء الحصة المدرسية الحديثة يجب أن يصقل النظرة النقدية لدى التلاميذ، وقالت: "يتعين علينا أن نصير حساسين بشكل أكبر تجاه الطريقة التي يتم التعامل بها مع الحقيقة على الإنترنت وكيفية صناعة الآراء والتوجهات".

يشار إلى أن كل ولاية ألمانية مسؤولة بنفسها عن ملف التعليم وخطط التدريس بها. ولا تمتلك الحكومة الاتحادية سوى إمكانات تأثير محدودة على الولايات في هذا الأمر.

يشار إلى أن "يوم الإنترنت الآمن" هو يوم عالمي تناقش خلاله هيئات ومؤسسات موضوعات تتعلق بالسلامة والأمن على الإنترنت، وتحاول في الوقت ذاته تعميق وعي المستخدمين لأجل تحقيق تعامل أكثر حذرا مع بياناتهم.