عمرو أديب عن فوز «براد بيت» بالأوسكار: «أنا ماعرفش ليه الراجل دة خد الجايزة»

علق الإعلامي عمرو أديب على حصول الممثل الأمريكي «براد بيت» على جائزة الأوسكار قائلًا : «عايز أقولكم رأيي المتواضع بس ماتزعلوش مني وابقوا شوفوا الأفلام واحكموا، أنا شوفت الفيلم بتاع براد بيت؛ أنا رأيي أن براد بيت مايستحق و «دي كابريو» كان بيمثل أحسن منه كتير، رأيي إن «براد بيت» ماممثلش «بنكلة» في الفيلم دة، مضيفًا «أنا ماعرفش ليه الراجل دة خد الجايزة».

وعن فوز بطل فيلم «The joker» بالجائزة ، علق عمرو أديب أثناء تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، بأنه «ممل جدًا»، مضيفًا أن بطل الفيلم «خواكين فينيكس» «ممثل غير جيد».

وأضاف: «أنا بقولكم ذوقي الشخصي روحوا اتفرجوا على الجوكر والفيلم التاني دة ولو كملتوا الـ 2 يبقى أنا مابفهمش حاجة».

وحصل الممثل الأمريكي «براد بيت» على الأوسكار، لأول مرة في تاريخه، على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «Once Upon a Time in Hollywood».

كما فاز «خواكين فينيكس»، بطل فيلم «The joker»، بالجائزة كأفضل ممثل عن دوره في الفيلم.

https://www.youtube.com/watch?v=2c4iV98Eyoc&feature=share