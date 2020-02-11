رئيس هيئة الإسعاف بعد رفض نائبه الرشوة: من القيادات الشابة الواعية -فيديو

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف إن الدكتور عمرو رشيد نائب رئيس هيئة الإسعاف الرافض لرشوة بقيمة 4 ملايين، إنه مثال لرجال هيئة الإسعاف المستأمنين على على بلدهم وحياة المواطن المصري.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الثلاثاء، أن نائبه من القيادات الشابة الواعدة، من ذوي القيادة الواعية؛ كقائد ومسؤول وطبيب، مؤكدًا عدم القدرة على وفاء حقه، على حد تعبيره.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط واقعة رشوة لم تقبل من نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية الذي رفض استغلال وظيفته نظير 4 ملايين جنيه، لترسية أحد المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه.