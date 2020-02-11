مصر للطيران تسير رحلات داخلية جديدة بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر

قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن الشركة تسيير رحلة جديدة داخلية أسبوعيا بين مدينتي (شرم الشيخ) و(الأقصر) خلال الموسم الحالي، قابلة للزيادة في حال الطلب.

وذكر بيان صادر عن الشركة، اليوم الثلاثاء، أن الرحلات ستسهم في تنشيط الحركة السياحية من خلال ربط المدن السياحية المصرية بشبكة خطوط مصر للطيران الدولية عن طريق مطار القاهرة وإتاحة الفرصة بسهولة أمام السائحين ومنظمي البرامج السياحية في تنظيم رحلات تضم الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية في برنامج واحد.

ومن المقرر أن تقلع الرحلة صباحا من شرم الشيخ إلى الأقصر، وميعاد العودة مساء من الأقصر إلى شرم الشيخ، وذلك في إطار توجهات وزارة الطيران المدني و دور الشركة الوطنية في دعم و تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر والربط بين مدن الجذب السياحي المصرية.

وأشار البيان إلى أن الشركة الوطنية تبدأ في تشغيل هذه الرحلات يوم الخميس من كل أسبوع اعتبارا من يوم 20 فبراير الحالي وحتي 28 مايو القادم بأحدث طائرات مصر للطيران التي تسلمتها مؤخرا من طراز الإيرباص A220-300، التي تتميز بمستوي عال من الراحة والرفاهية.