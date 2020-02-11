عالم صيني: فات الأوان لوقف انتشار فيروس كورونا

يستمر فيروس كورونا الجديد في الانتشار، حتى تجاوز عدد ضحاياها الـ1000 شخص، وتخطى عدد المصابين 40 ألفا، بعدما ضرب أكثر من 37 دولة على مستوى العالم، وسط ذعر وخوف عالمي من تفاقم الأزمة، ومحاولات مكثفة من العلماء لتطوير لقاح يحصر انتشاره.

ومع المحاولات المكثفة التي يقوم بها العلماء أملا في حصر الفيروس، خرج خبير صيني ليؤكد أن الأوان قد فات لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد، موضحا أن الوقت قد أصبح "متأخرا جدًا" لاحتوائه؛ بسبب فرار ملايين الأشخاص من بؤرة الوباء بمدينة ووهان الصينية.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فقد غادر حوالي 5 ملايين شخص بالفعل من المدينة الصينية منذ ظهور الوباء قبل حوالي شهر ونصف، وهو ما يمثل تحديات حول كيفية مواجهة الوباء والقضاء عليه.

وقال عالم الفيروسات الجزيئي في كلية العلوم الطبية الحيوية بجامعة هونج كونج، جين دونج يان: "لقد فات الأوان بالتأكيد. الآن خرج 5 ملايين مواطن خارج ووهان، وهذا تحد كبير على السلطات. فالكثير من المواطنين الذين خروجوا من ووهان يتجولون في أماكن أخرى، وبالتأكيد منهم من يحمل المرض".

وتابع جين أنه يتعين على المسئولين في الصين إيجاد طريقة لتحديد أماكن المسافرين الذين غادروا ووهان وإعادتهم، واتخاذ الإجراءات الاحترازية في المناطق التي ذهبوا إليها، وهو ما يشكل صعوبة بالغة وعبء على مساعي احتواء المرض المتفشي.

وكشف تحليل لرحلات السفر باستخدام موقع الخريطة من تطبيق الخرائط الصيني "باديو"، أن الانتشار المبكر للوباء القاتل جاء بالتزامن مع الرحلات المكثفة التي خرجت من ووهان بين 10 و24 يناير الماضي، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

ووفقا للوكالة الأمريكية، كانت غالبية حالات الإصابة المؤكدة خارج مقاطعة هوبي -التي تضم مدينة ووهان- في مقاطعات أخرى وسط البلاد منها خنان وهونان وآنهوي وجيانجشي، اللاتي كن وجهات لـ14% من الرحلات الخارجة من مركز الفيروس.