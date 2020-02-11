مهاجم المصري: قادرون على تحقيق الفوز أمام الأهلي

تحدث أحمد ياسر مهاجم النادي المصري، عن مباراة فريقه المرتقبة مع النادي الأهلي، والمؤجلة من الأسبوع السادس من الدوري الممتاز.
وقال ياسر، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": " الأهلي فريق كبير، ستكون مباراة صعبة ولكن قادرون على تحقيق الفوز".
وتابع: "لكل مباراة ظروفها، الأهلي فاز على الحرس بهدف في وقت متأخر رغم أن الحدود ليس من أندية المقدمة".
وأوضح: "هذا لا يمنع أن يكون لنا طموح، فكل فريق يرى نفسه الأفضل في الدوري".
وواصل: "أنا أجتهد والأهداف تأتي بتوفيق الله، الفريق بالكامل يعاني من الإجهاد بسبب ضغط المباريات في الدوري والكونفدرالية".
وأردف:" إيهاب جلال كان مُصرا على الرحيل، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد ورئيس النادي أقنعوه أن يبقى، وكباتن الفريق اجتمعوا معه وقلنا له إننا لا نريده أن يرحل".
واستأنف:" الفترة الماضية واجهنا حالة غريبة من سوء التوفيق، ونحمد الله على الفوز بالمباراة الأخيرة حتى ندخل مباراة الأهلي ومعنوياتنا مرتفعة، وإن شاء الله مباراة الأهلي تكون مفاجأة لجماهير المصري".
واختتم:" طلبنا إقامة مباراة المصري أمام نهضة بركان بحضور 15 ألف مشجع مثل الأهلي والزمالك، لماذا يحضر لنا 1000 فقط؟".