الصين تسابق الزمن وتنتج 53 سيارة إسعاف خلال 12 يوما فقط

تمكنت مجموعة محركات "جيانغ لينغ" (أكبر شركة صناعة سيارات الإسعاف في الصين) من إنتاج 53 سيارة إسعاف ضغط سلبي خلال 288 ساعة أو 17280 دقيقة (12 يومًا)، وذلك لتقديمها إلى الجبهات الأمامية لمكافحة والوقاية من وباء "كورونا الجديد".

وذكرت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من اليوم الثاني من ليلة رأس السنة الصينية الجديدة (27 يناير) عادت خطوط التفكيك والتجميع، واللحام، والطلاء، والتجميع النهائية إلى العمل بكامل طاقتها وبشكل متواصل، حيث تم إنتاج عشر سيارات إسعاف في يوم واحد، وبدأت على الفور عمليات نقل السيارات عقب اجتيازها الاختبارات اللازمة إلى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) والمقاطعات المجاورة.

وقال "تسوي مين" مدير المبيعات في المجموعة: "حاولنا تقصير فترة إنتاج سيارات الإسعاف عن طريق مد وقت العمل يوميا، حيث يعمل عمال الجبهة الأمامية من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء يوميا، وكثير من العمال يتناولون الطعام في المصنع وحتى يعيشون في المصنع".

وأوضح "مين" أن عملية إنتاج سيارة إسعاف ضغط سلبي تشتمل على الحلقات الأربع المتمثلة في التفكيك واللحام والطلاء والتجميع النهائي، متطلبة أكثر من 200 شركة قطع غيار لتبادل التعاون بينها، دون وجود أي نوع من الإهمال.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أصدرت أكثر من 20 خطاب اتصال عمل للتنسيق بين نحو 60 شركة من أجل ضمان إنتاج وتسليم سيارات الإسعاف في الوقت المحدد.

وتلعب سيارة الإسعاف ذات الضغط السلبي التي تسمى بـ"قناع N95 المحمول" دورا مهما في المعركة ضد فيروس كورونا الجديد.