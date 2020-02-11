أبو مازن يصف خريطة الخطة الأمريكية بـ«الجبنة السويسرية»

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن فلسطين لن تقبل بخطة السلام الأمريكية، مشددًا على مواجهة تطبيقها على أرض الواقع.

ورفع «أبو مازن»، خلال كلمة له في مجلس الأمن لبحث خطة السلام الأمريكية، مساء الثلاثاء، صورة خريطة فلسطين وفقًا لاقتراح الخطة الأمريكية، واصفًا إياها بـ«الجبنة السويسرية».

وتساءل: «من يقبل منكم أن تكون دولته هكذا؟»، مشيرًا إلى أن «هذه الصفقة تحمل في طياتها تكريس الاحتلال والضم بالقوة العسكرية، وتكافئ الاحتلال بدلًا من معاقبته على الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية».

ويبحث مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.