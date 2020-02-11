سوريا وكوبا يوقعان اتفاقا للتعاون السياحي

وقعت سوريا وكوبا اليوم الثلاثاء اتفاقا للتعاون السياحي بين البلدين في العاصمة الكوبية هافانا، حيث وقع عن الجانب الكوبي وزير السياحة خوان كارلوس غارسيا غراندا وعن الجانب السوري سفير سوريا لدى هافانا الدكتور ادريس ميا.

وأكد السفير السوري - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن توقيع هذا الاتفاق سيسهم إيجابا في تعزيز علاقات التعاون وتقوية الروابط بين الشعبين والبلدين مقدما عرضا موجزا عن المقومات السياحية الكبيرة التي تمتلكها سوريا.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية ووزارة السياحة لتنشيط هذا القطاع المهم والتي أعطت نتائج إيجابية ولا سيما بفضل تضحيات جيشنا الباسل وصمود شعبنا.

ومن جانبه، أوضح وزير السياحة الكوبي غارسيا غراندا المقومات السياحية الكبيرة التي تمتلكها سوريا.. معربا عن الأمل والثقة بعودة الأمان والاستقرار لكل ربوعها، وشدد على أهمية تنفيذ هذا الاتفاق وخاصة لجهة الاستفادة من خبرات البلدين السياحية ومن المقومات والإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان في هذا المجال.

واستنكر الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له القطاع السياحي في كوبا من قبل واشنطن من خلال فرض المزيد من العقوبات على المؤسسات والمنشآت السياحية في الجزيرة الكاريبية.. مؤكدا أنه وبالرغم من ذلك فقد تجاوز عدد السياح الذين زاروا البلاد خلال العام الماضي 5ر4 مليون سائح.