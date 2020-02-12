اشتباكات في مطار كاراكاس بينما يعود زعيم المعارضة جوايدو من جولة خارجية

اندلعت اشتباكات بين نواب المعارضة بالبرلمان الفنزويلي وأنصار الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء في مطار كاراكاس وهو المطار الرئيسي في البلاد ، حيث من المقرر أن يصل زعيم المعارضة خوان جوايدو بعد جولة دولية استمرت ثلاثة أسابيع.

وبث حزب "الإرادة الشعبية" المعارض لجوايدو شريط فيديو عن هذه المصادمات على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وأرفق به تعليقا يقول: "مسلحون ومسؤولو نظام مادورو يهاجمون نوابا برلمانيين ويحاولون منع وصولهم إلى المطار لاستقبال جوايدو."

ويعود اليوم خوان جوايدو، المعترف به كرئيس شرعي لفنزويلا من جانب أكثر من 50 دولة، من جولة شملت التوقف في واشنطن وفى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي.