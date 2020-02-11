أسطورة كرة القدم بيليه يعاني من الاكتئاب

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(د ب أ)

يعاني أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه من الاكتئاب بسبب حالته الصحية السيئة، حسبما أعلن نجله " ايدينهو ".

وقال ايدينهو لبوابة "جلوبو إسبورتي" الإخبارية يوم الاثنين: "إنه (والده) ضعيف للغاية من حيث قدرته على الحركة"، مشيرا إلى أنه خضع لجراحة في الفخذ ولم يحظ بعملية إعادة تأهيل مثالية.

وأضاف: "إنه يواجه مشكلة في قدرته على الحركة وأدى ذلك لإصابته بنوع من الاكتئاب".

وتابع: "إنه الملك .. لقد كان دائما شخصية مثيرة للإعجاب، وهو الآن لم يعد يستطيع التحرك بالشكل المناسب".

وأوضح أن والده البالغ من العمر 79 عاما يحتاج إلى مساعدة في المشي ويشعر بخجل شديد من حالته الصحية التي يصعب عليه معها مغادرة منزله.

وتدهورت الحالة الصحية لبيليه خلال الأعوام القلائل الماضية، حيث خضع لعدة جراحات في الفخذ ويعاني كذلك من مشكلات في العمود الفقري والركبة.

والعام الماضي، أصيب بيليه بالتهاب حاد في المسالك البولية وأزيلت له حصوات من الكلى.