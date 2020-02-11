محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد ممدوح في دار السلام

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند "محمد ممدوح عبد الحميد حسين" من أبناء سوهاج، وذلك بمسقط رأسه بقرية الخيام بمركز دار السلام، والذي استشهد خلال المواجهات مع الإرهاب الغاشم بشمال سيناء.

رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد أسامة رشاد، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقدم المحافظ خالص التعازي والمواساة لوالد وأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد وقوف الشعب المصري بجانب القوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية، للقضاء على الإرهاب: "رغم أننا نودع بين الحين والآخر رجالًا أعزاءً علينا وعلى الوطن بأسره، إلا أنهم يسطرون بدمائهم الذكية تاريخًا مشرفًا للوطن والتضحية من أجله، وأنهم في قلوبنا جميعا".