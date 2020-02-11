غرفة الصناعة والتجارة الألمانية تشيد باتفاقية التجارة الحرة مع فيتنام

أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية إريك شفايتسر، أهمية اتفاقية التجارة الأوروبية مع فيتنام.

وقال شفايتسر قبل نقاش بشأن الاتفاقية في البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء: "بالنسبة للاقتصاد الألماني تعد المصادقة على الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام أمرا مهما".

يشار إلى أن بعض نواب البرلمان الأوروبي لديهم تحفظات تجاه الاتفاقية نظرا لوضع حقوق الإنسان في فيتنام.

وأشار شفايتسر إلى أن الأهمية الرمزية للاتفاقية، أهم من توثيق الاتصال الاقتصادي الأوروبي مع السوق النامية الديناميكية في جنوب شرق آسيا، وقال: "هكذا ترسل هذه الاتفاقية إشارة لتجارة موثوقة على أساس قواعد واضحة- يتمتع ذلك بأهمية كبيرة للغاية بالنسبة للاقتصاد الألماني الموجه نحو الأسواق العالمية. الاتفاقية ككل تعد أيضا إشارة في مواجهة تزايد الرسوم الجمركية والحواجز التجارية في العالم".

وبحسب بيانات غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، صدرت شركات ألمانية بضائع إلى فيتنام بقيمة 1ر4 مليار يورو في عام 2018، وكان ذلك أكثر مما صدرته في عام 2017 بنسبة 18 بالمئة تقريبا. كما صدرت فيتنام بضائع إلى ألمانيا بقيمة 8ر9 مليار يورو في عام 2018، ويعد ذلك زيادة بنسبة 4ر1 بالمئة مقارنة بعام 2017.

يذكر أن فيتنام وقعت في نهاية حزيران/يونيو الماضي اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تعد أكثر الصفقات التجارية طموحا التي يبرمها الاتحاد في آسيا.

وفقا للاتفاقية، يلغي الاتحاد الأوروبي وفيتنام 99% من الرسوم الجمركية على التبادل التجاري بين الجانبين. كما تنص الاتفاقية على خفض الحواجز غير الجمركية أمام الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى فتح أسواق الخدمات والمشتريات العامة في فيتنام أمام شركات الاتحاد الأوروبي.