وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية يتفقد مدارس الإنشاءات الجديدة

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تفقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مدارس الإنشاءات الجديدة التي تدخل الخدمة لأول مرة بإدارات المنتزه ووسط والجمرك.

ويأتي ذلك في إطار خطة التوسع في الإنشاءات لخفض كثافات الفصول بمختلف نوعيات التعليم بالإسكندرية.

رافق وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في المتابعة المهندس أحمد عبد الكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وعبد العاطي التمساح، مدير إدارة الجمرك، وإيمان شرف مدير عام إدارة وسط.

وفي سياق متصل عقد «الديب» اجتماعا مطولًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء قطاع هيئة الأبنية التعليمية والتعليم الفني، وإدارة التخطيط والمتابعة ؛لإعداد محضر تنسيقي بين هيئة الأبنية التعليمية، والإدارات التعليمية؛ لتحديد المدارس المستهدفة بخطة الصيانة الشاملة المقترحة بالإدارات الثمان للعام الدراسي القادم 2020 - 2021 .