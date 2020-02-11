 وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية يتفقد مدارس الإنشاءات الجديدة - بوابة الشروق
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وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية يتفقد مدارس الإنشاءات الجديدة

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
هدى الساعاتى
نشر فى : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 11:28 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 11:28 م

تفقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مدارس الإنشاءات الجديدة التي تدخل الخدمة لأول مرة بإدارات المنتزه ووسط والجمرك.

ويأتي ذلك في إطار خطة التوسع في الإنشاءات لخفض كثافات الفصول بمختلف نوعيات التعليم بالإسكندرية.

رافق وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في المتابعة المهندس أحمد عبد الكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وعبد العاطي التمساح، مدير إدارة الجمرك، وإيمان شرف مدير عام إدارة وسط.

وفي سياق متصل عقد «الديب» اجتماعا مطولًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء قطاع هيئة الأبنية التعليمية والتعليم الفني، وإدارة التخطيط والمتابعة ؛لإعداد محضر تنسيقي بين هيئة الأبنية التعليمية، والإدارات التعليمية؛ لتحديد المدارس المستهدفة بخطة الصيانة الشاملة المقترحة بالإدارات الثمان للعام الدراسي القادم 2020 - 2021 .

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