محمد الشقنقيري: بيني وبين إياد نصار «نار مشتعلة» بسبب غادة عادل في «ليالينا»

يواصل الفنان محمد الشقنقيري تصوير أحداث دوره في مسلسل "ليالينا" بشكل مكثف في الفترة الحالية، بعد أن انضم للعمل خلال الفترة الماضية ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل.

وكشف "الشقنقيري" عن شخصيته في العمل بأنه يجسد شخصية "مدحت" رجل أعمال مالك لشركة استيراد وتصدير يعمل على تدعيم الانفتاح الإقتصادي في فترة الثمانينات وهو من أحد رجال الطبقة العليا في المجتمع وتدور محور وظيفته حول تخليص مناقصات ومساهمات وجمارك وغيرها من العوامل الرأسمالية والتي يعمل على تخليصها بعدة طرق مختلفة فمنها الإيجابي ومنها السلبي ولكن في النهاية تعود إلى الصالح العام للحكومة وغيرها.

وأضاف "الشقنقيري" بأن الفنانة غادة عادل تعد من أحد موظفي شركته و التي تعمل في أحد أقسامها وبالأخص قسم الإدارة التنفيذية ومع مرور الوقت تربطه بها قصة حب مما يسبب غيره مع طليقها الفنان إياد نصار وغيرها من الأحداث.

وأوضح "الشقنقيري" بأن أحداث العمل بصفة مباشرة تنقسم إلى طبقتين اجتماعيتين أولاً الطبقة العليا يجسدها كلا من الفنانة غادة عادل وإياد نصار ومحمد الشقنقيري وخالد الصاوي، الطبقه السفليه يجسدها كلا من الفنانة صابرين، ميدو عادل وآخرين، إلي أن يحدث حدث يجمع هؤلاء الطبقتين مع بعض الا وهو حادث سير يحدث للفنانة رنا رئيس وهي نجلة الفنانة غادة عادل والذي يتسبب فيه سائق تاكسي ويجسد هذه الشخصية الفنان ميدو عادل.

جدير بالذكر بأن مسلسل "ليالينا" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الفنانة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، محمد الشقنقيري، خالد الصاوي، نورهان، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، منه عرفه، هاجر الشرنوبي، رنا رئيس، هشام الشاذلي وهو من سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

علي الجانب الآخر يعرض حالياً للفنان محمد الشقنقيري مسلسل "بنت القبايل" علي أحد القنوات الفضائية وهو من بطولة نخبة من النجوم وهم الفنانة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمود عبدالمغنى، محمد الشقنقيري، منه فضالي، مدحت تيخا، محمد رياض، هاجر الشرنوبي، أشرف عبد الغفور، يوسف إسماعيل وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسنى صالح.