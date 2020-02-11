الإرهاب وراء استمرار اجتياح الجراد لإفريقيا

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عندما يفقس بيض الجراد بصحراء بوتلاند شمال الصومال، فإن تلك اليرقات تنمو وتتغذى بالريف الصومالى جنوبا، وعندما تستطيع الطيران بإمكانها غزو إفريقيا والقضاء على محاصيلها، ومن الأفضل قتل تلك اليرقات مبكرا، ولكن مناطق تفريخها هى ذات مناطق انتشار حركة الشباب الخطيرة لذلك لن تنتهى محنة دول إفريقيا قريبا.

ووفقا لوكالة أسوشييتد برس للأنباء، فإن مليارات اليرقات التى لا تزال عاجزة عن الطيران بوسعها خلال أسابيع إذا استمرت على قيد الحياة من أن تسبب مجاعة لـ10 ملايين شخص بدول إفريقية مختلفة.

وتعد طريقة رش المبيدات جويا، هى الحل الأمثل للسيطرة على أعداد الجراد ولكن وجود اليرقات بمناطق نفوذ الشباب يحول دون دخول الطائرات لهناك.

وأعلنت الصومال حالة الطوارئ الشاملة للتحكم بأعداد الجراد، فيما قال مدير الهيئة الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكاك، إنه من المتوقع أن يكون هذا هو أسوأ اجتياح جراد فى الذاكرة الإفريقية.

وبصحبة رجال الشرطة الصومالية المدججين بالسلاح، يسير الخبراء بالصحراء الصومالية وسط جموع يرقات الجراد الزاحفة بدون أجنحة، بينما يقول ألبيرتو بوركا متحدث منظمة الفاو للزراعة والغذاء "هنا منشأ المشكلة فخلال شهر من الآن ستنمو الأجنحة لتلك اليرقات لتسافر لإثيوبيا وكينيا وحينها لن تغير طائرات رش المبيدات الكثير فقد نمت الأسراب بالصومال مسبقا".

ووفقا الخبراء فقد تسبب هطول أمطار غزيرة على الساحل الصومالى للمحيط الهندى ديسمبر القادم نمو غير متوقع لمساحات من العشب، فجلبت إليها أسراب الجراد المحملة عبر العواصف القادمة من منطقة الجزيرة العربية.

ولأن الأشهر المقبلة، هى موسم أمطار بالمنطقة فيتوقع إزدياد عدد الجراد 500 ضعف حتى شهر مايو الذى يجف فيه الطقس ولكن مسؤول طوارئ منظمة الغذاء والزراعة "فاو" السيد دومينيك بيرجن يقول إن الجراد سيكون تكاثر خلال الفترة القادمة وليس بوسع جفاف المناخ إيقاف أجيال الجراد الجديدة، مضيفا أن المبيدات هى الحل الأفضل.

وأكمل بيرجن أن ذلك الاجتياح قد يتحول لشيئ أكبر وحينها سيستغرق الأمر سنين للسيطرة علي الوضع.

وفى الصحراء الصومالية يجوب بعض العمال الصوماليون مرتدين سترات بيضاء واقية الصحراء على ظهر الجمال حاملين معهم أشولة من المبيدات ليسكبوها على تجمعات اليرقات المتجهة نحو العشب فى الجوار للتغذى عليه.

وفى الريف الصومالى المجاور لمنشأ الجراد يعتمد 50% على رعى الحيوان، ولكن الجراد يفنى المراعي المتاحة فتصاب الحيوانات بالهزال فيجوع الأهالى ولا تجد الأمهات ما يرضعن به أطفالهن ما يزيد من حدة المجاعة بالمناطق الصومالية بحسب الخبراء.

ويضيف بيرجن أن المفاوضات قائمة مع جماعة الشباب الصومالية ليسمحوا للعمال بالدخول لمناطقهم ورش جموع الجراد قبل تناميها.

ويقول كيث كريسمان خبير الجراد بمنظمة الفاو "خلال أسابيع ستكون اليرقات استكملت تغيير جلدها وبعدها بأيام ستظههر أجنحتها ليتحول لونها للزهرى وفى تلك المرحلة هى كأى شخص بطور المراهقة تكون فى قمة الجوع وأهالى دولة كينيا يعرفون تلك المرحلة للجراد جيدا بعد ما عانوا أذيتها، وبعدها تصبح الجرادات بالغة قابلة للتكاثر، ومع إنها تموت سريعا بعد وضعها للبيض فإن جيلا جديدا يفقس وتتجدد الأزمة بانتظار من ينهيها".