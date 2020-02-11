الرئيسان الروسي والأوكراني يعينيان معاونين لحل أزمة أوكرانيا

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي معاونين مقربين لحل النزاع الأوكراني.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم بوتين للصحفيين في موسكو اليوم الثلاثاء إن ديمتري كوزاك سيصبح الآن ممثلا دائما لشؤون أوكرانيا في الكرملين.

ويحل كوزاك محل فلاديسلاف سوركوف، الذي كان مستشارا شخصيا لبوتين حول النزاع الدامي في شرق أوكرانيا.

وفي كييف، وفي أعقاب التقدم الذي تحقق مؤخرا في الصراع، عين زيلينسكي مستشاره الخاص بالسياسة الخارجية أندريه يرماك رئيسا جديد لإدارته الرئاسية.

ويتردد أن كوزاك المولود في أوكرانيا والذي كان نائبا لرئيس الوزراء الروسي قبل انتقاله إلى المكتب الرئاسي يحتفظ بعلاقة شخصية طيبة مع يرماك.

وكان كوزاك (61 عاما) واحدا من الرفاق المخلصين لبوتين منذ قضاء بعض الوقت معا في إدارة مدينة سان بطرسبرج.

ويرجع الفضل إلى المحامي يرماك (48 عاما) بالنجاح الذي تحقق مؤخرا في المفاوضات بين موسكو وكييف، بما في ذلك تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق اليوم، أعربت روسيا عن تشككها إزاء إتمام قمة جديدة لحل النزاع الأوكراني، والمنتظر عقدها في برلين الربيع المقبل.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن الحكومة الأوكرانية مسؤولة عن عدم تحقيق الكثير في تطبيق اتفاقات باريس.

وقال رودينكو في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد حتى الآن سوى تبادل واحد للأسرى، وأضاف: "لم يتم تنفيذ باقي الإجراءات.. تصرف أوكرانيا في مجموعة الاتصال والتصريحات الصادرة عن كييف تثير شكوك حول ما إذا كان بالإمكان تحقيق ذلك بحلول أبريل المقبل".

وذكر رودينكو أن أوكرانيا والانفصاليين تعهدوا بسحب المزيد من القوات المسلحة من الجبهة.

يُذكر أنه خلال القمة التي انعقدت مطلع ديسمبر الماضي كان هناك اعتراف بما يسمى بـ"صيغة شتاينماير" للوضع الخاص لمنطقتي لوهانسك ودونيتسك. وتنظم الصيغة المسماة على اسم الرئيس الألماني الحالي ووزير الخارجية السابق فرانك-فالتر شتاينماير عملية ضمان وضع خاص مؤقت لهاتين المنطقتين. ويدخل هذا الوضع الخاص حيز التنفيذ في يوم الانتخابات.

وذكر رودينكو أنه لا يمكن التحدث عن موعد محدد لقمة جديدة في إطار ما يسمى بصيغة نورماندي بدون إحراز تقدم حقيقي في تطبيق حزمة باريس.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وفرنسا تتوسطان في حل النزاع. وتختص مجموعة اتصال بتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن.

وحدد وزير الدفاع الأوكراني أندريه زاجورودنيوك يوم الأحد الماضي ثلاثة مما يسمى بمراكز فض الاشتباك لسحب القوات، موضحا أن هذه لا تزال مجرد مقترحات، ويتعين أن يوافق عليها الانفصاليون أيضا.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، أودت المعارك منذ أبريل عام 2014 بحياة نحو 13 ألف شخص. وتدور في منطقتي لوهانسك ودونيتسك معارك بين انفصاليين موالين لروسيا والجيش الأوكراني.