داعش تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري على قاعدة عسكرية بالجزائر

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (داعش)، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف وحدة عسكرية في جنوب الجزائر أمس الأول الأحد وأسفر عن مقتل جندى واحد.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت أمس الأول الأحد عن أن شخصا انتحاريا يستقل مركبة رباعية الدفع مفخخة قد استهدف قوة للجيش بمنطقة تيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة (2200 كلم جنوب العاصمة الجزائر) والقريبة من الحدود مع مالي.

وذكر تنظيم داعش فى بيان بثه اليوم الثلاثاء على تطبيق " تليجرام " للتراسل الإلكترونى أن أحد مقاتليها فجر سيارة ملغومة داخل القاعدة العسكرية مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود والتسبب فى أضرار بمعدات عسكرية .

وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فقد " تمكن العسكري المكلف بمراقبة المدخل من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببا في استشهاد الجندي الحارس".