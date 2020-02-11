مطار كابول يستعد لاستقبال دفعة جديدة من اللاجئين المرحلين من ألمانيا

يستعد مطار العاصمة الأفغانية كابول لاستقبال دفعة جديدة من اللاجئين المرفوضين المرحلين من ألمانيا.

وقال متحدث باسم السلطات الأفغانية اليوم الثلاثاء، أنه من المنتظر أن تصل الدفعة الجديدة إلى كابول صباح بعد غد الخميس.

وأعادت السلطات الألمانية منذ أول دفعة ترحيل في كانون أول/ديسمبر عام 2016 حتى الآن 837 رجلا أفغانيا مرفوض طلبات لجوئهم على متن 31 رحلة إلى موطنهم.

وتعد هذه الترحيلات مثار جدل سياسي كبير، حيث إن الحرب ضد حركة طالبان الراديكالية الإسلامية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لا تزال مستمرة.

وبحسب بيانات رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، تاداميتشي ياماموتو، في نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي، تجاوز عدد المصابين والقتلى المدنيين في أفغانستان خلال الأعوام العشرة الماضية 100 ألف شخص.

واستأنفت الولايات المتحدة وممثلون عن حركة طالبان مطلع ديسمبر الماضي المفاوضات حول حل سياسي للنزاع، وذلك عقب انقطاع في سبتمبر الماضي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تطالب قبل التوقيع على اتفاق مع طالبان بأدلة واضحة على استعداد الإسلاميين لخفض العنف.

ومن المنتظر أن تتضمن الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان خطة زمنية لانسحاب القوات الدولية وضمانات من طالبان بعدم التخطيط لأي هجمات إرهابية من أفغانستان. ذلك إلى جانب تمهيد الطريق لمفاوضات سلام أفغانية داخلية.