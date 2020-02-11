حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في حي الزهور ببورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بمحافظة بورسعيد برئاسة سعيد رخا، رئيس الحي، اليوم الثلاثاء، بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من فاترينات بيع السجاير بشوارع الحي المختلفة 23 ديسمبر، عبد الحليم محمود، التحرير، المناخلي، العاشر من رمضان، النصر، محمد رياض، العبور، عبد الهادي الحديدي. وكذلك عدد من التعديات الأخرى التي تعيق حركة المواطنين والسيارات.

يأتي ذلك، في إطار الاهتمام بالشكل الجمالي للمحافظة، والذي يتواكب مع مختلف المشروعات العملاقة وعلى رأسها المشروعات الصناعية الكبرى التي توفر العديد من فرص العمل للشباب بالمنطقة الصناعية.