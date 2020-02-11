تعرض مروحيتين للجيش الألماني لإطلاق نار في شمال أفغانستان

تعرضت مروحيتا نقل تابعتان للجيش الألماني لإطلاق نار اليوم الثلاثاء في شمال أفغانستان، حسبما أعلنت قيادة عمليات الجيش الألماني.

وأوضحت القيادة أن الواقعة لم تسفر عن حدوث إصابات بين الجنود الذين كانوا على متن الطائرتين، لكنها أشارت إلى وقوع أضرار مادية طفيفة في المروحيتين.

وكانت المروحيتان وهما من طراز سي إتش-53 في طريقهما من معسكر مارمال القريب من مدينة مزار الشريف إلى معسكر بامير القريب من مدينة قندز، حينما تم إطلاق نار من الأرض عليهما باستخدام أسلحة يدوية.

وتابعت القيادة أن الطائرتين تمكنتا من الهبوط بشكل آمن في قندز ونوهت إلى أنه سيجري التحقيق في الواقعة.

يذكر أن الجيش الألماني يشارك في أفغانستان في مهمة "الدعم المطلق" التدريبية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).