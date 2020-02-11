مقتل 11 شخصا جراء غرق قارب يقل مسلمين روهينجا قبالة بنجلاديش

لقى 11 شخصا حتفهم وفُقد عشرات آخرون جراء غرق قارب صيد يقل مسلمين من الروهينجا بينما كانوا في طريقهم إلى ماليزيا قبالة بنجلاديش، حسبما أفاد مسؤولون، اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول الحكومي المحلي نور أحمد، إن عناصر من خفر السواحل انتشلوا الجثث على بعد نحو كيلومتر من جزيرة سانت مارتن، في أقصى جنوب بنجلاديش بخليج البنغال.

وكان القارب يحمل على متنه 124 شخصا عندما انقلب في الساعات الأولى من صباح اليوم، حسبما قال أحمد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف من الجزيرة. وكان هناك نحو 90 امرأة وثمانية أطفال على متن القارب.

وأوضح أنه تم إنقاذ 61 شخصا ولا يزال الباقون مفقودين، وقال عن الناجين إن "جميعهم من مسلمي الروهينجا وكان من المقرر إبحارهم إلى ماليزيا على متن القارب الصغير عبر خليج البنغال".

وقال إن عناصر البحرية البنجلاديشية وخفر السواحل يبحثون عن المفقودين.